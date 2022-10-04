Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay’dan istifa çağrılarına yanıt geldi. Geçen hafta içinde sezon sonunda ayrılacağını duyuran deneyimli teknik adam, sözlerinin yanlış yere çekildiğini belirtip, “Ben açıklama yaptığımda insanlar maalesef tek o kısmı alıyorlar. Ama içeriği kimse okumuyor. Ben sadece ‘ayrılabilirim’ dedim o kadar. Oyuncuların bu umurunda değildir. Oyuncuları etkileyecek hiçbir şey yok. Maçta hepsine pozisyon geldi, gelmedi değil. Şu anda herkes kendi işine bakıyor. Normalde bu maç 7-2 bitecek maçtı ama olmadı” yanıtını verdi.

‘Her sene iyi olmayabilir’

Çalımbay, istifa iddiaları hakkında ise, “Biz ne olursa olsun gidebildiğimiz yere kadar takımı götüreceğiz. Öyle tezahüratlar iyi ve doğru değil. Her takım her sene iyi gitmeyebilir. Herkesin beraber olması gerekiyor. Bu takımı en iyi yere getireceğiz” açıklamasında bulundu.