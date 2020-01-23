Sivasspor’da gündem Jawad El Yamiq

Kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvayan Sivasspor’da çalışmalar son sürat devam ediyor. Kırmızı-Beyazlılar’ın gündeminde birçok isim var. Teknik direktör Rıza Çalımbay’ın ise stoper için özellikle istediği isme FANATİK ulaştı. Buna göre Yiğidolar, Genoa’dan Jawad El Yamiq’le yakından ilgileniyor. Kulübünde istediği kadar şans bulamayan Yamiq, bu sezon yalnızca 3 Serie A maçına çıktı. Bu nedenle Sivasspor’dan gelen teklife sıcak bakan oyuncuyla görüşmelerde önemli aşama kaydedildi. Takıma en az 3 takviye yapacak olan Sivasspor’un kısa süre içerisinde bu transfere resmiyet kazandırması bekleniyor.