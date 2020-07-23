Sivasspor’da Göztepe maçı hazırlıkları sürüyor

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig’in son haftasında 25 Temmuz Cumartesi günü Göztepe’ye konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenman basına kapalı gerçekleştirildi.

Isınma koşusuyla başlayan idman, 3 grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla sürdü. Ardından dar alanda pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, yarı sahada çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Sivasspor, yarın gerçekleştireceği antrenmanın ardından uçakla İzmir’e gidecek.