Beşiktaş ’ta yeni sezon planlamasında düşünülmeyen Tyler Boyd için birçok Anadolu takımı devrede. Özellikle de Sivasspor başarılı oyuncuyu yeniden kiralamak istiyor. Teknik direktör Rıza Çalımbay başarılı oyuncunun gerekirse bonservisle takıma kazandırılması konusunda yönetime rapor verdi. ABD’li futbolcunun ise Beşiktaş’tan şans beklediği ve şimdilik gelen teklifleri beklettiği ifade ediliyor. Boyd’la ilgili durumun birkaç gün içinde netleşmesi bekleniyor.

Appindangoye’den kötü haber

Bu arada Sivasspor’a bir de kötü haber geldi. Yiğidolar’da geçen sezonun büyük bölümünü sakatlığı nedeniyle oynamadan geçiren stoper Appindangoye aşil tendonundan bir kez daha sakatlandı. Oyuncunun 6 ay sahalardan uzak kalacağı ifade edilirken, tedavisine başlandığı bildirildi.