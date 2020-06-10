Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde çalışmalarını sürdüren Yiğidolar’da eksikler can sıkıyor. Sağ bek Goiano’nun cezalı olduğu Kırmızı- Beyazlılar’da ön libero Hakan Arslan diz ameliyatı oldu, en az 4 hafta yok. Sol kanat Fernando’nun tedavisinin 6 hafta sürmesi bekleniyor. İç Anadolu ekibinde sol bek Ziya ve stoper Caner’in de sakatlıkları bulunuyor. Ancak teknik ekibi asıl tedirgin eden konu takımın yıldız ismi Mert Hakan’ın durumu. Çift kalede aldığı darbe nedeniyle adalesinde yırtık oluşan başarılı oyuncunun 3 hafta gibi uzun bir süre takımdan ayrı kalacağı iddia edilmişti.

Son söz sağlık ekibinde

İşin aslına FANATİK ulaştı. Mert Hakan’ın durumunun cumartesi günü yapılacak olan son kontrolün ardından netlik kazanacağı ifade edildi. Transferin gözdesi olan oyuncuyla ilgili son kararı sağlık ekibi verecek. Mert Hakan’ın şu an için oynama şansının yüzde 50 olduğu bildirildi.