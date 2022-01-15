Sivasspor’da Goutas, Trabzonspor maçı kadrosundan çıkarıldı

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında sahasında lider Trabzonspor ’u ağırlayacak Sivasspor ’da son dakika gelişmesi yaşandı.

Kırmızı-beyazlı kulüp futbolcu Dimitris Goutas’ın üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle maç kadrosundan çıkarıldığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Ateş ve halsizlik şikayeti ile sağlık ekibimize başvuran oyuncumuz Dimitrios Goutas'a yapılan kontrollerde, sporcumuzun üst solunum yolu enfeksiyonu ve hafif seviyede bronşit enfeksiyonu tanıları konulmuştur. Ayrıca sporcumuzun Covid-19 PCR testi de negatif çıkmıştır. Tedavisine başlanılan sporcumuz Trabzonspor maçının kadrosuna alınmamıştır. Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.”