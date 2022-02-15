Dimitris Goutas golcülere nazire yapıyor. Demir Grup Sivasspor 'un Yunan stoperi rakip ceza sahasında adeta santrfora dönüşüyor.

27 yaşındaki futbolcu Türkiye'deki ilk yılında attığı 5 golle Spor Toto Süper Lig 'in en skorer defans oyuncusu oldu.

Goutas, 7 golü bulunan Yatabare'nin ardından Pedro Henrique ile birlikte Yiğidolar'da en üretken isimlerin başında geliyor.

Yunan savunmacı, Sivasspor formasıyla çıktığı ilk maçta ligin 3'üncü haftasında 2-2 biten Göztepe karşılaşmasında iki gole imza attı.

Başarılı stoper daha sonra Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, VavaCars Fatih Karagümrük ve Gaziantep Futbol Kulübü karşılaşmalarında birer kez fileleri havalandırdı.

Kariyerinin en etkili sezonu!

5 golün dördünü kafayla atan deneyimli savunmacı kariyerinin en etkili sezonunu geçiriyor.

Daha önce forma giydiği takımlarda bir yılda 3 gole imza atan Yunan oyuncu, bu performansıyla ayrıca Avrupa'nın en üretken defans oyuncusu olmayı başardı.

Premier Lig, Bundesliga,Seri A, Lig 1 ve La Liga'da savunmacıların skora katkısı Yunan futbolcunun gerisinde kaldı.

Sadece Seri A ekiplerinden Genoa'nın stoperi Domenico Criscito 5 gole ulaşabildi.

Ancak İtalyan futbolcu gollerinin hepsini penaltıdan kaydettiği için Goutas'un gölgesinde kaldı. (Trtspor)