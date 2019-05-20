Süper Lig’in 33. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü’ne 3-1 yenilen Demir Grup Sivasspor’un galibiyet hasreti 8 haftaya yükseldi.

Ligde en son 3 Mart Pazar günü 25. haftada Evkur Yeni Malatyaspor’u iç sahada 2-0 mağlup eden kırmızı-beyazlı ekip, bu karşılaşmanın ardından çıktığı 8 lig maçında 3 puan yüzü göremedi.

Demir Grup Sivasspor, deplasmanda MKE Ankaragücü ile 16. kez karşı karşıya geldi. Daha önce oynanan 15 maçta 10 kez galip gelen ve rakibine hiç mağlup olmayan Yiğidolar, bu müsabakada unvanını koruyamadı. Ankaragücü ise 3-1’lik skorun ardından kırmızı-beyazlı takımı tarihinde ilk kez yendi.

Evkur Yeni Malatyaspor galibiyetinin ardından deplasmanda Fenerbahçe’ye 2-1, sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor’a 3-1 yenilen, Atiker Konyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalıp, evinde Beşiktaş’a 2-1 kaybeden kırmızı-beyazlı ekip, ligin 30. haftasında konuk olduğu Çaykur Rizespor’la 0-0 berabere kaldı. Medipol Başakşehir ile evinde oynadığı karşılaşmayı 0-0 eşitlikle tamamlayan Sivas temsilcisi, geçen hafta deplasmanda Göztepe ile 3-3 berabere kalmıştı. Yiğidolar, bugün deplasmanda MKE Ankaragücü’ne 3-1 yenilerek galibiyet hasretini sonlandıramadı.

Diğer yandan Demir Grup Sivasspor, ligin son haftasında ise şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray’ı sahasında konuk edecek.

İHA