Sivasspor’da Galatasaray maçı öncesi 4 eksik!

Spor Toto Süper Lig ’in 16. haftasında Sivasspor , yarın sahasında Galatasaray ile karşılaşacak. Kırmızı-beyazlılarda bu zorlu mücadele öncesinde 4 eksik var. Sivasspor’da sakatlığı bulunan Aaron Appindangoye, Sefa Yılmaz ile Fredrik Ulvestad ve kırmızı kart cezalısı olan Uğur Çiftçi, Galatasaray’a karşı forma giyemeyecek.

Sivasspor'da moral kahvaltısı

Spor Toto Süper Lig’de yarın sahasında Galatasaray ile karşılaşacak olan DG Sivasspor, maç öncesinde kahvaltıda bir araya geldi. Teknik Direktör Rıza Çalımbay, yardımcı antrenörler, futbolcular ile A takım personelinin yer aldığı kahvaltıda Sivasspor, Galatasaray maçı öncesi moral depoladı. Kırmızı-beyazlı ekip bugün kulüp tesislerinde yapacağı antrenmanın ardından mücadelenin hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Sivasspor ile Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 16. hafta maçında yarın saat 18.00'de Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

Oğuzhan Sarzep / SİVAS (İHA)