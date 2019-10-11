Süper Lig’de 7. haftayı 12 puan ve averajla 2. sırada geçen Demir Grup Sivasspor’da milli ara nedeniyle verilen 4 günlük izin sona erdi, Galatasaray maçı hazırlıkları başladı. Son iki deplasman maçında Başakşehir ve lider Alanya ile 1-1’lik skorlarla berabere kalan Kırmızı-Beyazlılar, İstanbul’da da mağlubiyeti aklından geçirmiyor.

Yiğidolar’da ameliyat olduğu için Alanyaspor ve Ankaragücü karşılaşmalarında oynayamayan ve bir süredir fizyoterapist eşliğinde çalışan Emre Kılınç’ın ikinci yarıda da olsa Galatasaray’a karşı forma giyme şansı bulunduğu öğrenildi.