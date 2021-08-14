Demir Grup Sivasspor ’da, 2021-2022 sezonunda futbolcuların kullanacakları forma numaraları belirlendi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezonda oynanacak tüm maçlarda, "Ziya Erdal 58, Hakan Arslan 37, Uğur Çiftçi 3, Ali Şaşal Vural 35, Muammer Yıldırım 25, Emre Satılmış 81, Koray Altınay 21, Caner Osmanpaşa 88, Aaron Appindangoye 4, Samba Camara 14, Ahmet Oğuz 77, Dimitrios Goutas 6, Jorge Felix 11, Isaac Cofie 5, Erdoğan Yeşilyurt 17, Sefa Yılmaz 10, Kerem Atakan Kesgin 20, Pedro Henrique 16, Max Gradel 7, Fayçal Fajr 76, Azubuike Okechukwu 24, Leke Samson James 90, Mustapha Yatabare 9 ve Olarenwaju Kayode 8" numaralı formayla ter dökecek.