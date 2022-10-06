UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarının üçüncü haftasında Kosova ekibi Ballkani ile sahasında karşılaşan Sivasspor 'da takımın ilk golü Fredrik Ulvestad’dan geldi. Maçın 37. saniyesinde Ulvestad, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

30 yaşındaki futbolcu bu sezonki gol sayısını da 2’ye çıkardı. Fredik, 2 golün 1’ini Spor Toto Süper Lig ’de kaydetti. Müsabakaya 11'de başlayan Ulvestad karşılaşmanın 90. dakikasında maçtan çıkarak yerini Karol Angielski’ye bıraktı.

Tarihi gol!

Sivasspor-Ballkani maçında 37. saniyede gol atan Sivassporlu Fredrik Ulvestad, Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki en erken golünü attı. Verilere göre; bu gol aynı zamanda Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki en erken atılan golü olarak kayıtlara geçti. Golden sonra Ulvestad büyük sevinç yaşadı.







