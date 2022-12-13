Antalya kampının ardından 2 gün izin yapan Sivasspor , bugün kulüp tesislerinde toplanarak Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında sahasında oynayacağı Esenler Erokspor maçının hazırlıklarına başladı.

Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, dayanıklılık koşusuyla devam etti. Ardından pas ve şut çalışmaları yapan Yiğidolar, son bölümde ise geniş alan pas çalışması ile yarım sahada çift kale maç yaptı.

Kırmızı-Beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek. Sivasspor ile Esenler Erokspor 20 Aralık Salı günü saat 15.00'te Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. (İHA)