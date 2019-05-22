Sivasspor Kulübünden yapılan açıklamada, Emre Kılınç’ın sağlık durumu hakkında bilgi verildi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

24 yaşındaki orta saha oyuncusunun, ligin 32. haftasındaki Göztepe maçında rakibiyle girdiği ikili mücadele sırasında aldığı darbeyle 7’nci kaburgasında çatlak ve kıkırdak hasarı oluştuğunun aktarıldığı açıklamada, "Oyuncumuz ayrıca daha önceki sporcu fıtığı rahatsızlığı nedeniyle ameliyata yönlendirildi. Emre, cuma günü sabah Fulya Acıbadem Hastanesinde ameliyat olacak. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, en kısa sürede eski sağlığına kavuşmasını temenni ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Emre Kılınç, bu sezon 31 kez ilk 11'de görev alırken, 2 bin 642 dakika kırmızı-beyazlı formayı terletti. 7 kez gol atan Emre 6 kez de asist yaptı. Genç oyuncu ayrıca 4 kez de sarı kart gördü.

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