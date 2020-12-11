Avrupa Ligi'nde ideal kadrosunu bir türlü sahaya süremeyen Sivasspor dün gece de UEFA'ya verilen listede yer alan 7 oyuncusundan yoksundu. Sakatlıklar ve koronavirüs vakaları yüzünden tam 10 oyuncusunu İsrail'e götüremeyen Kırmızı-Beyazlılar'da teknik direktör Rıza Çalımbay da karantina sürecinde olduğu için Maccabi deplasmanına gidemedi. Yiğidolar sahaya biri kaleci olmak üzere 3 yedekle çıktı. İhtiyaç duyulması halinde sahaya sürülmesi için yedek file bekçisi Ali Şaşal için de kaleci forması dışında bir forma daha hazırlatıldı.

Avrupa 4 takıma iniyoruz

Savunmadaki eksikler yüzünden ön libero Robin Yalçın sağ beke geçti. Stoper Camara da sol bekte görev aldı. Hücum oyuncuları Kamara ve Ninga dışında hamle şansı olmayan Sivasspor aradığı galibiyeti bulamadı, 3. kez mücadele ettiği Avrupa arenasında gruptan çıkamadı. Yiğido'nun elenmesiyle ülke puanı için artık umudumuz da kalmadı. Bu sezon ülke sıralamasını ilk 12'nin dışında tamamlamamız kesinleşti. Böylelikle 2022-2023'te Avrupa Kupaları'ndaki takım sayımız 4'e düşecek. Şampiyonumuz ile kupayı kazanacak eekibimiz gruplara kalabilmek için 2 ön eleme turunu geçmek zorunda kalacak. Lig ikincimiz Devler Ligi'nde 3 eleme oynarken, 3'üncümüz ise UEFA Konferans Ligi'ne 2. elemeden katılacak.