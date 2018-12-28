Sivasspor’da transfer çalışmaları kadar kadrodaki yıldızların durumu da merak konusu. Robinho’nun sözleşmesini uzatmaya çalışırken Başakşehir’in de devreye girmesiyle sıkıntı yaşayan Kırmızı- Beyazlılar’da şimdi de Douglas için benzer bir durum ortaya çıktı.

Sezon başında Barcelona’dan kiralık olarak kadroya katılan ve sözleşmesi bittikten sonra boşa çıkacak olan oyuncuya Fenerbahçe talip oldu.

Yiğidolar ise başarılı sağ bekle devre arası kampında yeni mukavele imzalamanın yollarını arayacak.

Oyuncunun ise Fenerbahçe’nin teklifi sonrası Sivasspor’a vereceği yanıt merakla bekleniyor.