Sivasspor'da Douglas harekatı

Sivasspor, Fenerbahçe’nin de devreye girdiği kiralık yıldızı Douglas’la kontrat yapmak için teklife hazırlanıyor. Sivasspor, tecrübeli sağ beke 3 yıllık mukavele önerecek.

28 Aralık 2018, Cuma 06:19
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Sivasspor'da Douglas harekatı

Sivasspor’da transfer çalışmaları kadar kadrodaki yıldızların durumu da merak konusu. Robinho’nun sözleşmesini uzatmaya çalışırken Başakşehir’in de devreye girmesiyle sıkıntı yaşayan Kırmızı- Beyazlılar’da şimdi de Douglas için benzer bir durum ortaya çıktı.

Sezon başında Barcelona’dan kiralık olarak kadroya katılan ve sözleşmesi bittikten sonra boşa çıkacak olan oyuncuya Fenerbahçe talip oldu.

Yiğidolar ise başarılı sağ bekle devre arası kampında yeni mukavele imzalamanın yollarını arayacak.

Oyuncunun ise Fenerbahçe’nin teklifi sonrası Sivasspor’a vereceği yanıt merakla bekleniyor. 

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