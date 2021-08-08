Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Çabukluk, 5’e 2 top kapma, pas ve pres çalışmalarının ardından futbolcular, geniş alanda pas organizasyonları ve yarı sahada çift kale maçla idmanı tamamladı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Demir Grup Sivasspor ile Dinamo Batumi, 12 Ağustos Perşembe günü saat 21.00’de Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı’nda karşılaşacak.