Sivasspor'da Diabate ve Fatih Aksoy ilk idmanına çıktı

Demir Grup Sivasspor, devre arası çalışmalarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Yeni transferler Fousseni Diabate ve Fatih Aksoy da yer aldı.

12 Ocak 2019, Cumartesi 20:11
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Sivasspor'da Diabate ve Fatih Aksoy ilk idmanına çıktı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, devre arası çalışmalarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, devre arası kamp çalışmaları için Antalya’da bulunan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanını teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde gerçekleştirdi.

Sağanak altında gerçekleştirilen idman, ısınma, 5’e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla başladı. Antrenmanın son bölümde futbolcular, taktik ağırlıklı çift kale maç yaptı.

Yeni transferler idmanda

İdmanda, yeni transferler Fousseni Diabate ve Fatih Aksoy da yer aldı.

Fatih, antrenman öncesi yaptığı konuşmada, Sivasspor’a geldiği için çok mutlu olduğunu ve kırmızı-beyazlı ekibin başarısı için elinden geleni yapacağını belirtti.

Sivasspor, kamptaki son hazırlık maçında yarın Romanya 1. Ligi ekiplerinden Sepsi Sf. Gheorghe ile karşılaşacak.

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