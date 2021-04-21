Sivasspor, Süper Lig’in 37. haftasında deplasmanda Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen idmanda Beşiktaş maçında 90 dakika forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer futbolcular ise topla gerçekleştirdikleri ısınma hareketleriyle idmana başladı. Ardından 2 grup halinde 5’e 2 top kapma, pas ve pres çalışan kırmızı-beyazlı ekip, yarı sahada yapılan çift kale maçla günü tamamladı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Yukatel Denizlispor ile Demir Grup Sivasspor, Süper Lig’in 37. haftasında 24 Nisan Cumartesi saat 20.30’da Denizli Atatürk Stadı’nda karşılaşacak.