Sivasspor’da Denizlispor maçı hazırlıkları sürüyor

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig’in 27. haftasında 15 Haziran Pazartesi günü Yukatel Denizlispor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı. Çift kale maçta forvet oynayan kaleci Samassa attığı gollerle dikkati çekti.

Sivasspor, yarın sabah yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarına devam edecek.

AA