Sivasspor’da Caner Osmanpaşa sağlık kontrolünden geçirildi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor’un yeni transferi Caner Osmanpaşa, sağlık kontrolünden geçirildi. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Caner Osmanpaşa, İstanbul’daki Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde sağlık kontrollerine tabi tutuldu.

İlk olarak kan tetkikleri yapılan sporcunun, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildiği aktarıldı. Sağlık kontrollerinin, akciğer ve efor testlerinin ardından tamamlandığı ifade edildi.