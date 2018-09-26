Ligin ilk 6 haftasında istediği sonuçları alamayan Demir Grup Sivasspor hafta sonu oynayacağı Bursaspor maçına galibiyet parolasıyla hazırlanıyor. Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra pas ve top kapma çalışması yapıldı. Yaklaşık 2 saat süren antrenman çift kale maçla sona erdi. Sakatlıkları bulunan Delvin N'Dinga, Zoro Cyriac, Mert Hakan Yandaş ve Aydın Karabulut antrenmana katılmadı.

Sivasspor ile Bursaspor 30 Eylül Pazar günü saat 13.30'da 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

İHA