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Sivasspor'da Beşiktaş mesaisi devam ediyor

Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam etti.

23 Şubat 2022, Çarşamba 14:35 Son Güncelleme:
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Sivasspor'da Beşiktaş mesaisi devam ediyor

Spor Toto Süper Lig 'in 27. haftasında sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak Sivasspor , yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Ardından 5'e 2 top kapma pas ve pres çalışması yapan Yiğidolar, daha sonra şut çalışması gerçekleştirdi. Kırmızı-beyazlılar son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.

Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

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