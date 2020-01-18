Süper Lig’in lideri Sivasspor, sezonun ikinci yarısına Beşiktaş deplasmanında başlayacak. Takımın en etkili ismi Mert Hakan Yandaş cezası nedeniyle takımı yalnız bırakacak. Mert Hakan’ın dışında, zorlu maç öncesi önemli oyuncuların sakatlığı Rıza Çalımbay’ı zorluyordu.

Kırmızı-Beyazlılar’da kanat oyuncusu Fernando, kritik mücadeleye yetiştirilemedi. Durumları merakla beklenen Emre Kılınç ile Aaron Appindangoye ise kafilede yer aldı. Her iki futbolcunun da Beşiktaş karşısında ilk 11’deki yerlerini almaları bekleniyor.