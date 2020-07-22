Sivasspor’da Avrupa sevinci

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, takımının Süper Lig’deki performansından memnun olduğunu aktararak, şampiyonluğa değer şeyler yaptıklarını belirtti. Çalımbay, “Gençlerbirliği maçı öncesi takıma, ’Bu maçı kazanırsanız Avrupa’ya gitmiş bir takım olarak soyunma odasına geleceksiniz’ dedim ve öyle de geldiler” dedi.