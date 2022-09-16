Sivasspor’da Ankaragücü maçı hazırlıkları başladı

Spor Toto Süper Lig 'de Ankaragücü ile karşılaşacak DG Sivasspor maçın hazırlıklarına başladı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 2. hafta maçında dün deplasmanda CFR Cluj ile karşılaşan ve rakibini 1-0 mağlup eden Sivasspor Spor Toto Süper Lig'in 7. hafta maçında deplasmanda Ankaragücü ile oynayacağı maç için başkent Ankara'ya gitti.

Gençlerbirliği İlhan Cavcav Tesisleri'nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından pas ve şut çalışmaları yapan Yiğidolar son bölümde ise çift kale maç yaptı.

CFR Cluj maçında 90 dakika forma giyen sporcular ise yenileme çalışması yaptı.

Ankaragücü ile Sivasspor 18 Eylül Pazar günü saat 20.00'de Eryaman Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Sarper Barış Saka görev yapacak.

İHA

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