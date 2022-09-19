Sivasspor , Süper Lig 'in 7. haftasında deplasmanda karşılaştığı Ankaragücü'ne 2-1 mağlup olurken Ahmed Musa, sakatlanarak 19. dakikada yerini Clinton N'Jie'ye bırakmıştı. Sivasspor, Nijeryalı oyuncunun sağlık durumuna ilişkin bir açıklamada bulundu.
Yapılan açıklamada Ahmed Musa'nın sol kolunda kırık tespit edildiği ve tedavi sürecine hemen başlandığı belirtildi.
Fatih Karagümrük'ten ayrılan Ahmed Musa, 2 Eylül'de Sivasspor ile resmî sözleşme imzalamıştı. Nijeryalı oyuncu, Sivasspor formasıyla ligde 2 maçta toplam 48 dakika sahada kalabildi.