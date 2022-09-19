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Sivasspor'da Ahmed Musa'nın kolu kırıldı

Sivasspor'un Ankaragücü'ne deplasmanda 2-1 mağlup olduğu karşılaşmanın 19. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Ahmed Musa'nın kolunda kırık tespit edildi.

19 Eylül 2022, Pazartesi 16:36 Son Güncelleme:
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Sivasspor'da Ahmed Musa'nın kolu kırıldı

Sivasspor , Süper Lig 'in 7. haftasında deplasmanda karşılaştığı Ankaragücü'ne 2-1 mağlup olurken Ahmed Musa, sakatlanarak 19. dakikada yerini Clinton N'Jie'ye bırakmıştı. Sivasspor, Nijeryalı oyuncunun sağlık durumuna ilişkin bir açıklamada bulundu. 

Yapılan açıklamada Ahmed Musa'nın sol kolunda kırık tespit edildiği ve tedavi sürecine hemen başlandığı belirtildi. 

Fatih Karagümrük'ten ayrılan Ahmed Musa, 2 Eylül'de Sivasspor ile resmî sözleşme imzalamıştı. Nijeryalı oyuncu, Sivasspor formasıyla ligde 2 maçta toplam 48 dakika sahada kalabildi. 

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