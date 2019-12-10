Sezon başında 14 oyuncuyla yolların ayrılması Sivasspor’u yeni bir kadro kurmak zorunda bırakmıştı. Yiğidolar, takımı Rıza Çalımbay’a emanet ettikten sonra transferlere başladı. Ancak yayıncı kuruluşun ödemeleri geciktirmesi nedeniyle İç Anadolu ekibi iki hazırlık kampını da eksik kadrolarla yaptı. Hatta çift kale bile yapacak sayıda oyuncusu yoktu. Transfer döneminin son günlerinde yapılan takviyelerle lige giren Sivasspor yönetimi için tek gerçekçi hedef sıkıntılarla başlayan sezonda 40 puan toplayarak ligde kalmayı başarmaktı. Rıza Çalımbay ise kendi transferlerini adeta takımın içerisinde yaptı.

Yetersiz kadro!

Oynamadığı için ayrılmak üzere olan Mert Hakan’ı kalması konusunda ikna eden deneyimli teknik adam, deyim yerindeyse yüzüne bile bakılmayan Erdoğan Yeşilyurt’u kazandı. Küme düşen Akhisar ve Gençlerbirliği’nin savunmacıları Uğur ile Caner’e savunmayı emanet etti, yanlarına 1. Lig’de Ümraniye forması giyen Aaron’u koydu. Yine de otoriteler tarafından yetersiz görülen kadroyla Sivasspor adeta destan yazdı. Bir önceki hafta kazanılan Kasımpaşa maçının ardından bile yönetim, “Önce 40 puana ulaşalım” derken Çalımbay 30 puana ulaştı bile. Yiğidolar, şimdi devreye kadar kalan 3 maçını kazanırsa 39 puana ulaşacak ve bir daha kırılması zor bir rekora imza atacak.

Şimdiden rekor kırdı!

Sivasspor, Yeni Malatyaspor’u 3-1 mağlup ederek liderliğini korudu. Rıza Çalımbay yönetimindeki Yiğidolar, bu sonuçla birlikte bir rekora daha imza attı. Kırmızı-Beyazlılar, Süper Lig tarihinde ilk kez bir sezonun ilk 14 haftasında da gol atmayı başarmış oldu. Sivasspor ayrıca bu sezon ligde oynadığı tüm maçlarda gol atan tek takım konumunda yer alıyor.

Ömer Necati Albayrak