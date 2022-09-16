Sivasspor’da 3 futbolcuya milli davet

Sivasspor Kulübü 3 futbolcusunun milli takıma çağırıldığı duyurdu. Ahmet Musa, Nijerya'nın deplasmanda Cezayir ile 27 Eylül Salı günü saat 22.00'de oynayacağı hazırlık maçının kadrosuna davet edildi. Dimitrios Goutas ise Yunanistan milli takımının Uluslar Ligi J Grubu'nda 24 Eylül Cumartesi günü saat 21.45'te deplasmanda Güney Kıbrıs ile 27 Eylül Salı günü ise saat 21.45'te sahasında Kuzey İrlanda ile oynayacakları maçın kadrosuna çağrıldı.

Yiğidolar’ın deneyimli oyuncusu Max Gradel ise Fildişi Sahili'nin hazırlık maçında 24 Eylül Cumartesi günü saat 19.00'da deplasmanda Togo ile 27 Eylül Salı günü saat 21.00'de sahasında Gine ile oynayacağı maçların kadrosuna davet edildi.

Kırmızı-beyazlı kulüp 3 futbolcuyu tebrik ederek, milli takımlarında başarılar diledi.