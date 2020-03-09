Yeni 4 Eylül Stadı’ndaki kritik mücadelede tribünlerin tamamı doldu. Karşılaşma öncesi Yeni 4 Eylül Stadı’nda Suriye’nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısında şehit olan askerlerin isimleri ve memleketleri okundu. Kahraman olarak ebediyete göçen askerler anıldı. Sivasspor Yönetimi bu konuda kusursuz bir hazırlık yaptı. Tribünler tam olarak 27 bin 500 bayrakla dolduruldu. Kırmızı-Beyazlı taraftarlar, “Vatana Can Feda” koreografisi oluşturdu. Tüm tribünlerin katıldığı görsel şölen kritik maç öncesi unutulmaz bir atmosferin ortaya çıkmasını sağladı.

8 Mart unutulmadı

Sivasspor sahaya, “8 Mart Dünya Kadınlar Gününüz Kutlu Olsun”, Galatasaray ise “Güçlü Kadın, Güçlü Toplum” pankartıyla çıktı.