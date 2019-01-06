Robinho’nun transferinden kasasına 2 milyon Euro koyan Kırmızı-Beyazlılar, devre arasında hücum bölgesine iki takviye birden yapacak. Öncelikle bir forvet arkası almayı planlayan Sivasspor, bir de kanat oyuncusunu takıma kazandıracak. O kanat; Fousseni Diabate.

Leicester City forması giyen 23 yaşındaki Malili futbolcu, İngiltere’de forma şansı bulamıyor. Premier Lig ekibi de Diabate’yi kiralamaya sıcak bakıyor. Sivasspor Yönetimi, oyuncu cephesiyle yaptığı görüşmelerde mutlu sona yaklaşırken, kulüpler arasında da çok ufak pürüzler kaldı.

Kiralık gelecek

Fransa’nın köklü gazetelerinden L’Equipe de anlaşmanın çok yakın olduğunu yazdı. Hücum hattının her iki kenarında forma giyebilen Diabate, geçen sezonun devre arasında 2.2 milyon Euro bonservis bedeliyle Ajaccio’dan Leicester’a gitmişti. Yiğidolar’ın Robinho’nun yerine alacağı 10 numara da yurt dışından olacak.