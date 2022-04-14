Yiğidolar’da Pedro Henrique’nin sürpriz transferinin ardından detaylar belli oldu. Brezilyalı oyuncunun çocuğu uzun süredir Brezilya’daki bir hastanede tedavi görüyordu ve oyuncu her izninde yanına gidiyordu. Sivasspor bırakmak istemese de Pedro bu yüzden gitmeyi çok istedi. Kırmızı- Beyazlı takım da International’den gelen teklifi değerlendirmeye aldı. İlk olarak 2 milyon Euro isteyen yönetim, oyuncunun durumu nedeniyle ısrarcı olamadı. Sivasspor’un kasasına bu transferden tam 1.3 milyon Euro girecek. Yaklaşık 23 milyon TL’yi kasasına koyacak olan Yiğidolar 100 milyon TL’yi bulan bütçe açığınında 1.6 milyon Euro koyacak.

Goutas’ın fiyatı belli

İç Anadolu ekibinde sezon sona erdikten sonra takımın bu sezon öne çıkan isimlerinden biri olan stoper Goutas için de gelen teklifler değerlendirmeye alınacak. Yunan futbolcudan da en az 3 milyon Euro’luk bir gelir elde edilmesi bekleniyor. Kerem Atakan Kesgin hakkında ise henüz resmi bir girişim olmadığı ifade edildi.