Sivasspor şokta! Maccabi maçı öncesi 3 pozitif!

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 6. maçında yarın deplasmanda Maccabi Tel-Aviv ile karşılaşacak olan DG Sivasspor'da maç öncesi flaş bir gelişme yaşandı. Kırmızı-beyazlılar, takıma yapılan korona virüs testleri neticesinde 3 futbolcuda pozitif sonuca rastlandığını duyurdu.

Sivasspor Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Maccabi Tel-Aviv maçı öncesi A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize ve destek ekibimize dün kulüp tesislerimizde yapılan Kovid-19 PCR testi sonuçlanmış olup, 1 sporcumuzun ve daha önce pozitif çıkıp karantina sürecini tamamlamış 2 oyuncumuzun da testi yeniden pozitif çıkmıştır. Böylelikle toplam 3 oyucumuzda pozitif vakaya rastlanılmıştır. 3 ismin de izolasyon, takip ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda derhal başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız” ifadeleri kullanıldı.

Bilindiği üzere teknik direktör Rıza Çalımbay'ın geçen hafta yapılan testi de pozitif çıkmış, deneyimli teknik adam Trabzonspor'la deplasmanda oynanan ve 1-1 sona eren mücadelede kulübede yer alamamıştı.







