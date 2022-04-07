Süper Lig ekiplerinden Sivasspor , tecrübeli futbolcusu Kayode'nin sağ arka adalesinde düşük seviyeli yırtık tespit edildiğini açıkladı.
Kulüp Doktoru Burak Ayyıldız, Olarenwaju Kayode’nin sağlık durumu hakkında resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu ve şu ifadeleri kullandı:
“Oyuncumuz Olarenwaju Kayode, ligde geçtiğimiz hafta deplasmanda Oynadığımız GZT Giresunspor maçının devre arasında sağ arka adalesinde ağrı şikayeti ile sağlık ekibimize başvurdu. Maçın ikinci yarısına devam edemeyen sporcumuza yaptığımız kontrollerde; sağ arka adalesinde düşük seviyeli yırtık tespit edildi. Tedavisine başlanılmıştır.”