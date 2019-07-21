Sivasspor’a İtalyan 10 numara

Transferde harıl harıl çalışan Yiğidolar, son olarak Legia Varşova forması giyen İtalyan orta saha oyuncusu Cristian Pasquato’yla yakından ilgileniyor. Kulübüyle sözleşmesi sona eren ve şu anda bonservisi elinde olan 30 yaşındaki futbolcu, Rıza Çalımbay’a önerildi. Ekibin değerlendirmesinden sonra oyuncuyla ilgili kararın verileceği ifade edildi.

Juventus altyapısından yetişen ve İtalyan devininin 2017’ye kadar özellikle Serie B takımlarına kiralık olarak gönderdiği futbolcunun kariyerinde 333 maçı bulunuyor. 60 gol, 55 asistlik bir performansa sahip olan Pasquato’nun da kariyerine Süper Lig’de devam etmeye son derece sıcak baktığı gelen haberler arasında.