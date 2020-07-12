Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen sabah antrenmanı saat 11.00’de başladı ve 1 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, üç grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Kırmızı-Beyazlı ekip son bölümde ise taktik programların uygulandığı çalışmalarla maçın hazırlıklarını tamamladı. Kafile dün saat 14.00’te Nuri Demirağ Havalimanı’ndan İstanbul’a giderek kampa girdi.

Sağlık ekibi onayladı

Yiğidolar’da bu zorlu mücadele öncesi en önemli gelişme ise haftalardır takımdan ayrı kalan, diz ameliyatından sonra kritik maçları kaçıran Hakan Arslan’dan geldi. Deneyimli orta saha oyuncusu hafta içerisinde takımla çalışmalara başlamıştı. Oynayabilecek duruma gelen Hakan Arslan’la ilgili son kararı teknik direktör Rıza Çalımbay verecek.

Rıza Çalımbay: Kazanmalıyız

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, “Fenerbahçe maçından galip ayrılmamız gerekiyor. Başka bir düşüncemiz yok. Oraya galibiyet için gideceğiz. Zor olduğunu biliyoruz. Sıradan bir takımla oynamıyoruz” dedi.