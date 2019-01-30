Sivasspor'a bir Brezilyalı daha: Lucas Evangelista

Roberto Carlos, Cicinho, Robinho, Douglas’la başlayan Sivasspor’daki samba rüzgarı devam ediyor. Sivasspor, Nantes’ın 23 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Lucas Evangelista’yı renklerine bağlıyor.

30 Ocak 2019, Çarşamba 06:01
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Sivasspor'a bir Brezilyalı daha: Lucas Evangelista

Robinho’yu sattıktan sonra orta sahada hücuma yönelik bir oyuncu kazandırmak isteyen Demir Grup Sivasspor aradığı ismi buldu.

Kırmızı-Beyazlılar, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nantes’ın 23 yaşındaki oyuncusu Lucas Evangelista ile büyük ölçüde anlaştı. Transferin bugün resmiyet kazanması bekliyor.

Fransa’da bu sezon 11 maçta görev yapan futbolcu 1 gole katkı sağlarken teknik direktör Hakan Keleş de oyuncuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

‘Yetiştirmeye çalışıyoruz’

Evangelista hakkında konuşan Keleş, “Görüştüğümüz oyuncular arasında. Ama şu an netlik kazanmış bir şey yok. Oyuncu imza atmadan da bir şey söyleyemeyiz. Hem oyuncuyla hem de kulübüyle olan problemleri aşmaya çalışıyoruz. Büyük çoğunu aştık. Yetiştirmeye çalışıyoruz” diye konuştu. 

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