Sivasspor Yönetimi kesenin ağzını açtı: Rekor Prim

Sivasspor’un büyük takımlarla oynadığı maçlarda iki katı prim veren ve galibiyeti 30 bin TL ile ödüllendiren yönetim, Galatasaray maçına farklı tarife uygulayacak. Takımın kazanması halinde şampiyonluk yolunda ciddi hava yakalayacağını göz önünde bulunduran Başkan Mecnun Otyakmaz ve kurmayları, rekor prim belirledi.

50'şer bin TL

Yiğidolar yarın galip gelirse, futbolculara adam başı 50’şer bin TL dağıtılacak.