Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcular kampın beşinci günündeki ilk antrenmanı teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirdi.

Isınma hareketleriyle başlayan idmanda bir grup kamp yapılan otelin yanında bulunan gölet etrafında, bir grup ise sahada dayanıklılık koşusu yaptı. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Ülkesinden dönen Fayçal Fajr da kampa katılarak takımla çalışmalara başladı.

Sivasspor , öğlen ve akşam yapacağı antrenmanlarla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

AA