Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor , yeni sezon hazırlıklarını Bolu'nun Gerede ilçesinde sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı futbolcular, kampın ikinci günündeki ikinci antrenmanı, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirdi.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, topla yapılan dayanıklılık çalışmasıyla devam etti.

Ardından 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise dar alan pas çalışması ile çift kale maç yaptı.

Sivasspor, yarın yapacağı çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.

AA