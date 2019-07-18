Sivasspor - Yeni Malatyaspor maçına sis engeli

Spor Toto Süper Lig 2019-2020 sezonunun birinci etap kamp çalışmalarını Bolu'nun Gerede ilçesinde sürdüren Demir Grup Sivasspo, kampın son gününde Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. Topuk Yaylası'nda oynanan karşılaşmayı hakem Ali Şansalan, Bilal Gölen ve Cem Özbay üçlüsü yönetti.

Sivasspor maça Muammer Yıldırım, Marcelo Goiano, Aaron Appindangoye, Fatih Aksoy, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Serhiy Rybalka, Erdoğan Yeşilyurt, Ziya Erdal, Mert Hakan Yandaş ve Arouna Kone ilk 11'iyle sahaya çıktı.

Yeni Malatyaspor ise; Abdulsamed Damlu, Chabake, Erkan Kaş, Robin Yalçın, Fofana, Murat Yıldırım, Ahmet İldiz, Donald, Hadebe, Bifouma, Jahovic 11'iyle maça başladı.

Yoğun sis ve yağmur altında oynanan mücadelenin 30'uncu dakikada Erdoğan Yeşilyurt ile sağ kanattan etkili gelişen atakta ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Ziya Erdal düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve ilk 45 dakika bu skorla sona erdi. İkinci yarı yoğun sis nedeniyle her iki takımın ve hakemin isteğiyle oynanmadı.

Karşılaşmayı Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz da takip etti. Sivasspor bu maçla birlikte Gerede kampını tamamladı. Kırmızı-Beyazlılar ikinci etap hazırlıkları için 22 Temmuz'da Hollanda'ya gidecek.