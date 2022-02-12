Sivasspor - Yeni Malatyaspor maçı öncesi bilinmesi gerekenler

Sivasspor , son maçta Gaziantep'e 5-1 mağlup oldu. Rıza ÇalImbay'ın takımı, Afrika Uluslar Kupası başlangıcından bu yana son dört maçında galibiyet alamamış durumda. Ev sahibi takımda kilit oyuncularının çoğuna geri dönmesi yeniden yükselen grafik çizmek için Yeni Malatyaspor maçı mükemmel bir fırsat olarak görünüyor.

Yeni Malatyaspor, son lig maçında Fatih Karagümrük'e 1-0 mağlup oldu. Bu kayıpla Sumudica'nın son Türkiye macerası da sona erdi. Kulüp Adem Büyük ile yoluna devam etse de henüz halefini açıklamadı ve içinde bulundukları durumu göz önünde bulundurarak yönetim kurulunun yerini alacak birini bulmakta zorlanacak.

Sivasspor, teknik direktörü olmayan zayıf Yeni Malatya takımına karşı yeni bir galibiyet serisi başlangıcına yelken açmasını bekleyebiliriz.



