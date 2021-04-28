Demir Grup Sivasspor ile Helenex Yeni Malatyaspor Süper Lig'in 38. haftasında 3 puan mücadelesi verecek. Rıza Çalımbay yönetiminde Süper Lig'de 14 maçtır yenilmeyen Sivasspor düşmeme mücadelesi veren rakibi Yeni Malatyaspor'u yenerek bu serisini sürdürmek istiyor. 40 puanla düşme potasının hemen üstünde bulunan Yeni Malatyaspor ise deplasmanda galibiyet arayacak.

Sivasspor - Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Alper Ulusoy yönetecek. beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Sivasspor, ligde 52 puanla 7. sırada, Malatyaspor ise 40 puanla 14. sırada bulunuyor.

Ligde oynadığı son 14 maçında 7 galibiyet ve 7 beraberlik alan Sivas temsilcisi, yenilmezlik serisini Malatyaspor karşısında da sürdürmeyi hedefliyor.

Malatyaspor maçı öncesi kırmızı-beyazlı ekipte, savunma oyuncuları Aaron Appindangoye ve Alaaddin Okumuş ile golcü oyuncu Mustapha Yatabare'nin sakatlığı bulunuyor.

Sivasspor, bugün yapacağı antrenmanın ardından karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.