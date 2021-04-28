Sivasspor - Yeni Malatyaspor (CANLI)

Demir Grup Sivasspor ile Helenex Yeni Malatyaspor Süper Lig'in 38. haftasında 3 puan mücadelesi verecek. Rıza Çalımbay yönetiminde Süper Lig'de 14 maçtır yenilmeyen Sivasspor düşmeme mücadelesi veren rakibi Yeni Malatyaspor'u yenerek bu serisini sürdürmek istiyor. 40 puanla düşme potasının hemen üstünde bulunan Yeni Malatyaspor ise deplasmanda galibiyet arayacak. Sivasspor, ligde 52 puanla 7. sırada, Malatyaspor ise 40 puanla 14. sırada bulunuyor. Ligde oynadığı son 14 maçında 7 galibiyet ve 7 beraberlik alan Sivas temsilcisi, yenilmezlik serisini Malatyaspor karşısında da sürdürmeyi hedefliyor.

Maçtan dakikalar

Dakika 1: Mücadele başladı.

Dakika 3: Sivasspor gole çok yaklaştı. Sol kanatta topla buluşan Gradel, rakibini ekarte edip ceza sahasına girdi. Gradel'in ceza sahasına girer girmez yaptığı şutta top az farkla üstten auta çıktı.

Dakika 11: Hızlı gelişen Yeni Malatyaspor atağında Tetteh'nin sol kanattan yaptığı ortada Kubilay yakın mesafede topa dokunamadı ve deplasman ekibi bir golden oldu.

Sivasspor - Yeni Malatyaspor maçı 11'leri:

Sivasspor: Ali, Ahmet, Caner, Camara, Uğur, Claudemir, Hakan, Fajr, Erdoğan, Gradel, Kayode.

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Semih, Hadebe, Hafez, Zeki, Ahmed, Fofana, Kubilay, Tetteh, Umut.

Sivasspor - Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Alper Ulusoy yönetecek. beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...