Sivasspor - Yeni Malatyaspor (CANLI)

Türkiye Kupası'nda heyecan dorukta. Son 16 turu ilk maçında Sivasspor ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geliyor. Sezonun ilk yarısını lider tamamlayan Sivasspor kupada rakibini yenmek istiyor. Yeni Malatyaspor ise Sergen Yalçın yönetiminde deplasmanda kazanmanın peşinde olacak. Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 18:30'da başlayan mücadele ASPOR'dan naklen yayınlanıyor. Maçın canlı skor takibi haberimizde.
SİVASSPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇINDA SÜRPRİZ ORAN! TIKLA, HEMEN OYNA!
Sivasspor - Yeni Malatyaspor ilk 11'ler:
Sivasspor: Samassa, Marcelo, Aaron, Caner, Ziya, Fatih, Hakan, Mert Hakan, Emre, Erdoğan, Yatabare
Yeni Malatyaspor: Ufuk, Özer, Mustafa, Hadebe, Erkan, Donald, Robin, Ahmed, Bifouma, Fofana, Umut