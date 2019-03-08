Sivasspor - Yeni Malatyaspor (CANLI)

Spor Toto Süper Lig'de 25. haftanın açılış maçında Demir Grup Sivasspor ile Evkur Yeni Malatyaspor galibiyet için kozlarını paylaşıyor. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.

08 Mart 2019, Cuma 20:28
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Sivasspor - Yeni Malatyaspor (CANLI)

Demir Grup Sivasspor Spor Toto Süper Lig'in 25. hafta maçında sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Son 3 maçını kaybeden Yiğidolar Yeni Malatyaspor'u yenerek kötü gidişini bitirmek istiyor. Yeni Malatyaspor'da Sivasspor gibi son 3 maçını kaybetti. Erol Bulut'un takımı üst sıralardaki yerini korumak için deplasmanda kazanmak istiyor. 

Saat 20:30'da başlayan mücadele beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanıyor.

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Abdulkadir Bitigen ilk düdüğü çaldı ve maç başladı...


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İLK 11'LER

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Seth, Murat Akça, Mustafa Akbaş, Erkan Kaş, Donald, Murat Yıldırım, Aleksic, Ahmed Ildız, Barış Alıcı, Eren Tozlu

Sivasspor: Tolgahan, Fatih Aksoy, Bjarsmyr, David Braz, Ziya Erdal, Hakan, Ndinga, Özer Hurmacı, Douglas, Emre Kılınç, Diabate

Yeni Malatyaspor'da maç öncesi ısınma sırasında sakatlanan Issam Chebake'nin yerine Seth ilk 11'e alındı.

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