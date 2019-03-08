Sivasspor - Yeni Malatyaspor (CANLI)

Demir Grup Sivasspor Spor Toto Süper Lig'in 25. hafta maçında sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Son 3 maçını kaybeden Yiğidolar Yeni Malatyaspor'u yenerek kötü gidişini bitirmek istiyor. Yeni Malatyaspor'da Sivasspor gibi son 3 maçını kaybetti. Erol Bulut'un takımı üst sıralardaki yerini korumak için deplasmanda kazanmak istiyor.

Saat 20:30'da başlayan mücadele beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanıyor.

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Abdulkadir Bitigen ilk düdüğü çaldı ve maç başladı...





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İLK 11'LER

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Seth, Murat Akça, Mustafa Akbaş, Erkan Kaş, Donald, Murat Yıldırım, Aleksic, Ahmed Ildız, Barış Alıcı, Eren Tozlu

Sivasspor: Tolgahan, Fatih Aksoy, Bjarsmyr, David Braz, Ziya Erdal, Hakan, Ndinga, Özer Hurmacı, Douglas, Emre Kılınç, Diabate

Yeni Malatyaspor'da maç öncesi ısınma sırasında sakatlanan Issam Chebake'nin yerine Seth ilk 11'e alındı.