Sivasspor Yatabare’ye döndü

Eren Derdiyok için girdiği savaşı kaybeden Demir Grup Sivasspor forvet transferinde rotayı Yatabare’ye çevirdi. Konyaspor’un gözden çıkardığı forvetle 3 hafta önce görüşen Sivasspor, Yeşil- Beyazlılar’ın bonservis istemesi nedeniyle geri adım atmıştı.

12 Temmuz 2019, Cuma 06:01
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Sivasspor Yatabare’ye döndü

Ancak transferde geç kalma durumu ortaya çıkınca Yiğidolar yeniden temasa geçti. Yatabare’yle her konuda anlaşan Sivasspor, Konya’yı da ikna ederse bu transfer önümüzdeki günlerde gerçekleşecek. Sivas, ayrıca Ümraniyesporlu hücum oyuncusu Emircan Altıntaş’ı da renklerine bağlamak istiyor.

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