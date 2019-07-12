Sivasspor Yatabare’ye döndü
Eren Derdiyok için girdiği savaşı kaybeden Demir Grup Sivasspor forvet transferinde rotayı Yatabare’ye çevirdi. Konyaspor’un gözden çıkardığı forvetle 3 hafta önce görüşen Sivasspor, Yeşil- Beyazlılar’ın bonservis istemesi nedeniyle geri adım atmıştı.
Ancak transferde geç kalma durumu ortaya çıkınca Yiğidolar yeniden temasa geçti. Yatabare’yle her konuda anlaşan Sivasspor, Konya’yı da ikna ederse bu transfer önümüzdeki günlerde gerçekleşecek. Sivas, ayrıca Ümraniyesporlu hücum oyuncusu Emircan Altıntaş’ı da renklerine bağlamak istiyor.