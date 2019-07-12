Sivasspor Yatabare’ye döndü

Ancak transferde geç kalma durumu ortaya çıkınca Yiğidolar yeniden temasa geçti. Yatabare’yle her konuda anlaşan Sivasspor, Konya’yı da ikna ederse bu transfer önümüzdeki günlerde gerçekleşecek. Sivas, ayrıca Ümraniyesporlu hücum oyuncusu Emircan Altıntaş’ı da renklerine bağlamak istiyor.