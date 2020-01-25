Süper Lig’in lideri Sivasspor, stoper transferinde geri sayımda. Kırmızı-Beyazlılar her konuda anlaşmaya vardığı Jawad El Yamiq’e önümüzdeki hafta kavuşacak.

Yamiq’in kulübü Genoa, İtalya’da Fiorentina ile bugün çok kritik bir maç oynayacak. Son sıradaki Genoa, kümede kalma yolunda mutlaka kazanmak zorunda.

Çizme ekibinin, bu maçın ardından Yamiq’in transferine onay vereceği öğrenildi.

Orta saha için Paderborn’dan Abdelhamid Sabiri ile anlaşan Kırmızı- Beyazlılar, bir de hücum oyuncusu almanın hesaplarını yapıyor.