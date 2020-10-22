Sivasspor, bu akşam saat 22.00'de Villareal'le tüm kozlarını paylaşacak. UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk maçında El Madrigal Stadyumu’nda İspanyol ekibi karşısında 3 puanı arayacak olan Yiğidoların bu mücadeleye nasıl hazırlandığını birlikte inceleyelim.