Sivasspor, Villareal maçına nasıl hazırlandı? Temsilcimizin antrenman günlükleri!
UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk maçında temsilcimiz Sivasspor, bu akşam saat 22.00'de İspanyol ekibi Villareal'le karşılaşacak. Gelin Rıza Çalımbay ve öğrencilerinin kritik mücadeleye nasıl hazırlandığına birlikte göz atalım.
Sivasspor, bu akşam saat 22.00'de Villareal'le tüm kozlarını paylaşacak. UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk maçında El Madrigal Stadyumu’nda İspanyol ekibi karşısında 3 puanı arayacak olan Yiğidoların bu mücadeleye nasıl hazırlandığını birlikte inceleyelim.