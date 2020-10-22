Sivasspor, Villareal maçına nasıl hazırlandı? Temsilcimizin antrenman günlükleri!

UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk maçında temsilcimiz Sivasspor, bu akşam saat 22.00'de İspanyol ekibi Villareal'le karşılaşacak. Gelin Rıza Çalımbay ve öğrencilerinin kritik mücadeleye nasıl hazırlandığına birlikte göz atalım.

22 Ekim 2020, Perşembe 17:40 Son Güncelleme:
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Sivasspor, Villareal maçına nasıl hazırlandı? Temsilcimizin antrenman günlükleri!

Sivasspor, bu akşam saat 22.00'de Villareal'le tüm kozlarını paylaşacak. UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk maçında El Madrigal Stadyumu’nda İspanyol ekibi karşısında 3 puanı arayacak olan Yiğidoların bu mücadeleye nasıl hazırlandığını birlikte inceleyelim.

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