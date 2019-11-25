Sadece Sivasspor ve Beşiktaş...

Süper Lig'de lider konumda bulunan Sivasspor, son dört haftada sırasıyla Antalyaspor'u 2-1, Denizlispor ve Konyaspor'u 2-0, Kayserispor'u 4-1 yendi. Beşiktaş ise son 6 haftada en çok puan alan takım olurken son dört maçında sırasıyla Galatasaray'ı 1-0, Antalyaspor'u 2-1, Denizlispor ve Konyaspor'u ise 1-0'lık skorlarla yendi.

Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivasspor ve Abdullah Avcı yönetimindeki Beşiktaş, 13.haftada oynayacağı maçları kazanırsa 2019-2020 sezonunda Süper Lig'de üst üste en çok maç kazanan takımlar olacak. Bu sezon Sivasspor ve Beşiktaş dışında sadece Aytemiz Alanyaspor ilk 4 haftada üst üste 4 maç kazanmış ve bu kadar uzun bir galibiyet serisi yakalamıştı